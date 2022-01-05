استهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا.
وقال المصدر ان “أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد الدولي”.
واضاف، أن “الصواريخ أنطلقت من منطقة حي الجهاد في بغداد”.
افاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا.
وقال المصدر ان “أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد الدولي”.
واضاف، أن “الصواريخ أنطلقت من منطقة حي الجهاد في بغداد”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.