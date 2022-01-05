استهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر ان “أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة فكتوريا الامريكية في مطار بغداد الدولي”.

واضاف، أن “الصواريخ أنطلقت من منطقة حي الجهاد في بغداد”.