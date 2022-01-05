الأوساط الفنية تنعى سعدون العبيدي

نعت الاوساط الفنية الفنان سعدون العبيدي بعد ان غيبه الموت امس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لبيان لنقابة الفنانين العراقيين .

والعبيدي من مواليد العمارة عام 1933 يعد احد ابرز المخرجين المسرحيين العراقيين ، شارك في تشكيل فرقة (مسرح الرسالة ) عام 1972 واصبح رئيسا لها لسنوات طوال ، وقبل ذلك كان العبيدي من المؤسسين للمعهد العالي للتمثيل في دولة الكويت بمعية المخرج والممثل المصري زكي طليمات ، ، كما ساهم في تأسيس النواة الاولى لمسرح الطفل في العراق بمعية الفنان قاسم محمد ومؤلف الاطفال الراحل عزي الوهاب وأخرج العديد من الاعمال المسرحية مع الفرقة القومية للتمثيل.نشر كتب عدة، منها اربع مسرحيات عن دار الشؤون الثقافية عام 1988 ومسرحية نور والساحر عن دار ثقافة الأطفال عام 1990 ، فضلا على إقامته معارض رسم تجسد موهبته وهوايته المفضلة. وفي عام 2005 تولى منصب مدير عام دائرة السينما والمسرح، لكن السن القانونية لم يسمح له بقيادة الدائرة لفترة طويلة. أحيل على التقاعد بعد مسيرة متميزة عرف خلالها كاتباً ومخرجاً وممثلاً وإدارياً.