الإعمار: خطة كبيرة تشمل 63 مشروعاً لتأهيل الطرق العامة

كشفت وزارة الإعمار والاسكان، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل خطتها لتأهيل الطرق العامة والجسور في عموم البلاد، فيما أشارت إلى إعداد خطة كبيرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط تشمل 63 مشروعاً لتأهيل الطرق.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور أحد تشكيلات وزارة الاعمار، حسين جاسم، في تصريحات صحفية تابعتها (المدى) إنه “بعد توقف أعمال الصيانة منذ عام 2013 وحتى الآن قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي أعدت خطة كبيرة لتأهيل الطرق العامة تمثلت في 63 مشروعاً بأطوال تتجاوز الألف كيلومتر وأكثر من 39 تقاطعاً، وأكثر من 15 جسراً ستتم صيانتها في هذه الخطة”.

وأضاف جاسم أن “مجموع أطوال الجسور التي ستتم صيانتها تبلغ 7325 متراً وتتمثل بإزالة التشوهات والتكسرات التي حصلت، وستكون الصيانة جذرية تركز على الطرق الرابطة بين المحافظات حيث كثرت الحوادث مؤخراً”.

ولفت إلى أن “الأعمال ستشمل التخطيط للشوارع والعلامات المرورية من أجل رفع مستوى الأمان حيث رصدت الخطة الجسور التي تحتاج الى تأهيل، وكذلك انشاء بعض التقاطعات التي تزيد من مستوى الأمان في هذه الطرق وتقليل الحوادث فيها، كما أدرج في الخطة تأهيل بعض التقاطعات مع المرور السريع نتيجة زيادة التجمعات السكانية في الطريق السريع لكونه أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، وهناك جسور وتقاطعات أنشئت للتطورات المستقبلية”. وأشار إلى أنه “تم الإعلان قبل أيام عن تنفيذ أكبر عملية تأهيل للطرق منذ أكثر من 30 عاماً وهي تأهيل طريق بغداد كركوك الذي يعد من أسوأ الطرق بسبب الأعمال الحربية وتركه من دون صيانة”، مبيناً أنه “في السنتين الأخيرتين عملت الوزارة على تأهيل أجزاء بسيطة من الطريق تمثلت بـ(25) كم وأنجزتها، و25 كم سيتم إنجازها خلال الشهرين المقبلين”.

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