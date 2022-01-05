الاطار التنسيقي يؤكد حرصه على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية

أكد الاطار التنسيقي، الاربعاء 5 كانون الثاني 2022، حرصه الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية والقوى الوطنية.

وذكر الاطار في بيان : إستمرارا في المنهج الذي سار عليه الاطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر.

وتابع ان كل مايصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات من غير اعضاء قيادة الاطار التنسيقي لايمثل رأي الاطار.

ودعا الاطار الجميع الى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا.

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