التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

حددت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الحالي. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى) أنها “أعلنت موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة، بالإضافة الى تحديدها بدء امتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2021-2022”.

وأضاف البيان، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً ينص على بدء الامتحانات الشفهية قبل اسبوع من عملية بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي، إذ تكون الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر شباط المقبل وتنتهي يوم الاثنين 7 من نفس الشهر، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25/ 1/ 2022، وتنتهي يوم الاثنين 7/ 2/ 2022 من ذات الشهر أيضا، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات”. وأشار إلى أن “العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الثلاثاء الموافق 8/ 2/ 2022 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 21/ 2/ 2022، حيث سيبدأ دوام النصف الثاني من العام الدراسي يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر شباط المقبل، على أن يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين (المرحلة الابتدائية، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط