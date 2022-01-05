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التربية: لا نتحمل مسؤولية ترميم المدارس

التربية: لا نتحمل مسؤولية ترميم المدارس

 بغداد: إسراء السامرائي
أفادت وزارة التربية بأن تأهيل المدارس ومرافقها الخدمية من مسؤولية الإدارات المحلية للمحافظات، بعد تحويل الصلاحيات، يأتي ذلك في وقت يشكو فيه بغداديون تردي الوضع الخدمي للمدارس، مشيرين إلى أنهم يخشون على أبنائهم من البرد في ظل عدم وجود شبابيك في أغلب الصفوف.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق السعدون : إن “توفير أبنية مدرسية جديدة أو ترميم ما موجود هو ضمن مسؤولية الإدارات المحلية في المحافظات، لاسيما بعد تحويل الصلاحيات من وزارة التربية إلى الحكومات المحلية”.
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