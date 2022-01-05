المسيرات الانتحارية تهاجم لليوم الثاني وتحذيرات من استهداف 3 مواقع جديدة

بغداد/ تميم الحسن

يتوقع ان تستهدف الجماعات المسلحة 3 منشآت حيوية حساسة خلال الاسبوع الحالي في وقت “تضيق” الحكومة فيه حركة بعض المسلحين.

ولليوم التالي على التوالي تستهدف فصائل غير معروفة، مواقع عسكرية كانت تستخدمها القوات الامريكية، بالطائرات المسيرة.

يأتي ذلك فيما تتصاعد تهديدات بعض الجماعات الشيعية ضد المصالح الغربية في الذكرى الثانية لحادثة اغتيال “المهندس” و”سليماني”.

ورفضت احزاب شيعية قبل ايام، بقاء القوات الامريكية في العراق حتى لو كانت لأغراض التدريب.

واعلنت بغداد قبل نهاية عام 2021، انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية والابقاء على عدد من المستشارين.

ويحذر مصدر امني من استمرار هجمات الجماعات التي تعمل تحت يافطة “المقاومة” على مواقع “عراقية وخسارة اجهزة ومعدات”.

توسيع رقعة الهجمات

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه “نتوقع قيام هذه الجماعات باستهداف المنطقة الخضراء وقاعدة حرير في اربيل وبلد في صلاح الدين”.

وذكرت وسائل اعلام قريبة من الفصائل ان طائرات “كاميكازي” – وهي طائرات مسيرة انتحارية- استهدفت منامات القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد، غربي الانبار.

واستُخدمت الطائرات الانتحارية لأول مرة في الحرب العالمية الثانية من قبل الطيارين اليابانيين (الكاميكازي) لضرب القوات البحرية الأمريكية.

لكن خلية الاعلام الامني التابعة للحكومة، اشارت الى ان الطائرات تم اسقاطها خارج محيط القاعدة العسكرية.

وأعلنت الخلية في بيان، امس، عن “استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، فجر اليوم، بطائرتين مسيرتين، حيث تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، دون خسائر”.

واظهرت صور نشرت على عدد من المواقع الاخبارية بعد وقت قصير من اعلان الهجوم، تحطم الطائرتين.

وجاء الهجوم بعد 24 ساعة من اسقاط منظومة “سيرام” الدفاعية، مسيرتين في مطار بغداد الدولي دون خسائر ايضا.

الحادث الثاني في 2022

وهذا هو الهجوم الثاني منذ بداية العام الجديد، حيث تتصاعد تهديدات بعض المنصات الاعلامية التابعة للفصائل بـ”الانتقام” من القوات الامريكية في الذكرى الثانية لحادثة المطار.

ووصل امس رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ورئيس اركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي “ابو فدك” الى طهران، للتعزية بالمناسبة.

وقتل في مثل هذه الايام في 2020، بغارة امريكية قرب مطار بغداد نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

ورغم تأكيد بغداد على انتهاء المهمة القتالية للقوات الامريكية، لكن تحالف الفتح، وهو المظلة السياسية للحشد الشعبي، رفض بقاء اي عنصر امريكي حتى لو كان لاغراض الاستشارة والتدريب.

وقبل ايام قال رئيس التحالف هادي العامري: “صبرنا طويلاً وتحملنا كثيرا على خروج القوات الأجنبية من العراق ووافقنا بعد كل المماطلات على أن يكون نهاية العام الحالي موعدا لخروج كل القوات القتالية الأمريكية من أرض العراق وهذا هدف لا يمكن المساومة عليه”.

وأضاف: “السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا”، مضيفا: “رسالتي واضحة إلى القوات الأمريكية والحكومة العراقية”.

وأردف: “عليكم أن تنفذوا ما تم الاتفاق عليه بكل شفافية لا نقبل أي تلاعب واحتيال أو التفاف أو تبديل مهام، وإذا أرادت القوات الامريكية أن تبقى في العراق فعليها تحمل هذا القرار الخاطئ”.

وتابع العامري: “لا نقبل أن تكون سيادة العراق منقوصة، ولا نقبل بقاء جندي واحد لا بقاعدة عين الأسد (الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد،) ولا في حرير (الجوية في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد) لا قوات تدريب ولا استشارة”.

وزاد: “إذا احتاجت الحكومة العراقية مدربين ومستشارين فعليها صياغة عقد يوضح أماكن تواجدهم وأعدادهم ومهامهم”.

وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد “داعش” في العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

وضغطت قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية، مقربة من إيران، من أجل انسحاب كل القوات الأجنبية، لا سيما الأمريكية.

أعمال إرهابية

بدوره يصف احمد الحمداني وهو باحث في الشأن الامني والسياسي، تلك الهجمات بانها “اعمال ارهابية” تستهدف قواعد عسكرية عراقية.

الحمداني قال في اتصال مع (المدى) ان “الهجمات التي تنفذها تلك الجماعات هي رد على سياسة حكومة الكاظمي التي قيدت حركة عدد من المسلحين”.

ولمح مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، في اكثر من مناسبة بان الجهات التي تقف وراء تلك الحوادث معروفة بالنسبة للحكومة، لكنه لم يفصح عن هوياتهم.

واضاف الحمداني ان “القواعد التي يتم استهدافها هي عراقية بعد استلامها من قوات التحالف، كما ان المعدات التي في داخلها هي املاك عراقية”.

وفي منتصف العام الماضي، بدأت تلك الفصائل باستهداف الارتال العسكرية الى جانب المعسكرات.

ويقول الحمداني :”حسب تصريحات الحكومة هذه الأرتال هي شاحنات عراقية وبداخلها معدات يدفع العراق ثمنها”.

وقالت مواقع قريبة من الفصائل، امس، إن عبوات ناسفة استهدفت امس، رتلين للدعم اللوجستي على طريق اليوسفية، جنوب بغداد، والمثنى.

واعتبر الباحث الأمني ان الجهات التي تقف وراء تلك الحوادث هي “واجهات لفصائل معروفة وبعض قادتها مشتركين في العملية السياسية”.

وحمل الحمداني بالمقابل بعض القيادات الامنية مسؤولية حدوث تلك الخروقات، وطالب بـ”محاسبة” القادة الماسكين للمناطق التي تجري فيها تلك الهجمات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط