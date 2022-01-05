بيان من الإطار التنسيقي بشأن التفاهم مع الكتلة الصدرية

أكد “الإطار التنسيقي”، حرصه على إنجاح التفاهم مع “الكتلة الصدرية”، لافتًا إلى أنّ كل ما يصدر في وسائل الإعلام من غير قادته لا يمثل رأي الإطار.

وقال الإطار التنسيقي في بيان إنّه “استمرارًا في المنهج الذي سار عليه الإطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على إنجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من أجل تقديم الأفضل للشعب العراقي الصابر”.

وأكّد الإطار أنّ “كل ما يصدر في وسائل الإعلام من مواقف وتصريحات من غير أعضاء قيادة الإطار التنسيقي لا يمثل رأي الإطار، داعيًا الجميع إلى “وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا”.

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