« الصباح » تستمع لقصص جنود العراق

بغداد: ذو الفقار يوسف

يعبر الجيش العراقي مئوية تأسيسه بعام كامل، كإحدى المؤسسات التي رافقت مسيرتها العديد من المحطات التأريخية على تعدد أنظمة الحكم الملكية والجمهورية، ومن معارك الجيوش العربية في فلسطين وسوريا أعوام 1947 و1967 حتى إلحاقه الهزيمة بعصابات داعش واستعادة السيطرة على مساحة ثلث البلاد في نهاية عام 2018.

“الصباح”، واكبت الاحتفالات الرسمية بعيد تأسيس الجيش العراقي، واستمعت إلى قصص المقاتلين والجنود في بعض نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد، منهم من تحدث عن أبرز المواقف التي رافقته أثناء إجازات العودة إلى العائلة بعد معارك ضارية ضد عصابات داعش، ومنهم من أمضى أكثر من 10 سنوات في صفوف الجيش وهم أيضاً من تكفل بسرد قصص رفاقهم الشهداء في ساحات المعارك.

وانتهزت “الصباح”، فرصة اللقاء بعدد من طياري الجيش العراقي، تحدثوا فيها عن أدوارهم في حسم الكثير من المعارك ضد تنظيمات القاعدة وداعش في الكثير من المواقف.

بدورهم، كان لأهالي الشهداء قصص يروونها عن أبنائهم وعن التضحيات التي قدمها هؤلاء لإعادة سمعة الجيش العراقي وكلياته الحربية إلى السمعة التي يستحقها في العالم، بعد تحقيق أهم انتصاراته بعد العام 2003 بسحق التنظيمات الإرهابية.

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