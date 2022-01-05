Posted on by

جلسة البرلمان الأولى «تداولية»

جلسة البرلمان الأولى «تداولية»

 بغداد: شيماء رشيد
يعقد مجلس النواب الجديد بدورته الخامسة أولى جلساته الأحد المقبل لتأدية اليمين الدستورية لنوابه الجدد واختيار رئيس البرلمان ونائبيه، وسط توقعات بتأجيل الاختيار ليومين على الأقل من أجل الاتفاق بين الكتل على حل توافقي لاختيار الرئاسات الثلاث. وحدد مجلس النواب، القاعة الكبرى مكاناً لانعقاد جلسته الأولى، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أنها تدعو ممثلي وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى “تغطية الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، التي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب يوم الأحد المصادف 9 /1 / 2022”.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ماجد شنكالي في حديث لـ”الصباح”: إن “الجلسة الأولى لن يكون فيها اختيار رئيس البرلمان، واعتقد أنها قد تتأجل يومين ليس أكثر لحين الوصول إلى حل توافقي بشأن الرئاسات الثلاث، لأنه لن يكون هناك اختيار لرئيس مجلس النواب بمعزل عن الرئاسات الأخرى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close