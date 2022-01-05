جلسة البرلمان الأولى «تداولية»

بغداد: شيماء رشيد

يعقد مجلس النواب الجديد بدورته الخامسة أولى جلساته الأحد المقبل لتأدية اليمين الدستورية لنوابه الجدد واختيار رئيس البرلمان ونائبيه، وسط توقعات بتأجيل الاختيار ليومين على الأقل من أجل الاتفاق بين الكتل على حل توافقي لاختيار الرئاسات الثلاث. وحدد مجلس النواب، القاعة الكبرى مكاناً لانعقاد جلسته الأولى، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أنها تدعو ممثلي وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى “تغطية الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، التي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب يوم الأحد المصادف 9 /1 / 2022”.

في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ماجد شنكالي في حديث لـ”الصباح”: إن “الجلسة الأولى لن يكون فيها اختيار رئيس البرلمان، واعتقد أنها قد تتأجل يومين ليس أكثر لحين الوصول إلى حل توافقي بشأن الرئاسات الثلاث، لأنه لن يكون هناك اختيار لرئيس مجلس النواب بمعزل عن الرئاسات الأخرى”.

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