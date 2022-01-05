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جنايات بابل: الإعدام لثلاثة مجرمين تسببوا بجرائم قتل ونزاع عشائري في الاسكندرية

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين تسببوا بجرائم قتل ونزاع عشائري في ناحية الاسكندرية شمالي بابل.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “جنايات بابل نظرت قضية ثلاثة مجرمين تسببوا بقتل اثنين وإصابة عدد من المواطنين في ناحية الاسكندرية نشب على اثرها نزاع عشائري وعمليات حرق ساهمت في تعطل الحياة العامة وحظر للتجول”.

وأضاف ان “المحكمة حكمت على كل واحد من المجرمين الثلاثة بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.

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