حسم 1007 دعوى خلال عام 2021 للمتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة في بغداد جانب الرصاقة

بغداد / إعلام القضاء

اعلنت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية عن صدور (1007) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة خلال عام 2021.

واوضح السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ان “محكمة الجنايات اصدرت (390) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما اصدرت محكمة جنح الرصافة (617) حكماً بحق متعاطين للمواد المخدرة”.

واشار الجابري الى ان “محكمتي الجنايات والجنح اصدرت (885) حكماً بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة عام 2020، لافتاً الى ان عام 2019 اصدرت فيها محكمتي الجنايات والجنح(567) حكماً”.

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