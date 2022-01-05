في مقابل التجديد للحلبوسي.. الامارات تصفح عن الخنجر وتطلق أمواله

بغداد/حسين الزبيدي

تجاوزت السلطات الاماراتية عقبة العقوبات الاميركية على رجل الاعمال العراقي والسياسي خميس الخنجر، وذلك في اعقاب تعهد قطعه الخنجر لمستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد في توحيد تحالفه البرلماني مع تحالف محمد الحلبوسي والاتفاق على ولاية ثانية للحلبوسي في رئاسة مجلس النواب.

ولا تبدو واضحا الفائدة التي ترجوها الامارات من الحلبوسي في حال تجدد رئاسته للبرلمان. لكن مصادر في التحالفين السُّنيين المواليين لدول الخليج وتركيا، عزم وتقدم ، تقول ان الامارات وافقت على اطلاق اموال وحسابات وممتلكات خميس الخنجر من الحجز برغم العقوبات الاميركية السابقة على الخنجر بسبب تهم تتعلق بالفساد والصلة مع ايران.

وذكرت مصادر في تحالف تقدم بالفلوجة ان الحلبوسي بذل جهدا كبيرا من اجل ان يقبل طحنون بن زايد استقبال الخنجر والصفح عنه، وهو المعروف بكونه رجل قطر وتركيا على حد سواء، ويبدو انَّ المصالحة الخليجية مع الدوحة والمصالحة الاماراتية مع تركيا صبّت كل منهما لصالح الخنجر.

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