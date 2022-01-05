قمة ساخنة بين الزوراء والشرطة والبطل يطير للنجف

الناصرية- باسم الركابي

يسعى فريق الشرطة حصد النقاط الثلاث لتوسيع الفارق الذي يفصله عن الوصيف الى14نقطة عندما يحل ضيفا على الزوراء في قمة الدور السابع عشر المتوقع ان تكون ساخنة بملعب الشعب عند الساعة السابعة مساء اليوم التي تحضى باهتمام جماهيري ليس من طرفي انصار الاثنين بل من الوسط الكروي والامل في ان يقدمان المردود الكروي والمباراة تعد فرصة امام بقية اللاعبين للدعوة لتمثيل المنتخب للمهمة القادمة في نهاية الشهر الحالي ما سيدفعهم للظهور في تقديم الاداء والمستوى ومن جديد يعلق المتصدر الامال على التشكيل في تحقيق الفوز واحكام قبضته على الصدارة.

والشرطة المنفرد بالصدارة 44 من اربعة عشر انتصارا وتعادلين الوحيد في المسابقة الذي مازال محتفظا بسجل خالي من الخسارة ويظهر فريق صلب وفي افضل مستوياته ويقوم الكل بعملهم ومواصلة العطاء في ظل القوة الهجومية32 هدفا وتوازن الدفاع ما وفر له الاستمرار بصنع النتائج للفريق المتكامل في كل شيء وبوجود مدرب يتمتع بخبرة واضحة لكن الرياح لاتجري دوما كما يشتهي اهل الشرطة رغم ان فريقهم لازال يقدم مستويات مميزة اتحات له التقدم بثقة للصدارة والتفوق في كل شيء و سيكون في لقاء التحدي الحقيقي.

ومع كل الذي تحقق لكن الشرطة سيكون حذرا للغاية في ظل رغبة اصحاب الارض33 في قلب الامور وتشويه السجل النظيف وسيصب النوارس تركيزهم على لقاء اليوم ودخول الملعب بشعار الفوز و الكسب عبرتسير الامور بافضل طريقة كون الحاجة تتطلب تحقيق الفوز من اجل تقليص الفارق والرد على المشككين بعد تراجع المستوى العام والموقع المهدد من الجوية والوسط كما لم يكن ممتعا في مثل كل مرة .

الجوية للنجف

وبعد نكسة النفط وتجرع مرارة الهزيمة الرابعة لايريد جمهورالجوية الذي يشعر بالإحباط ان يستمر ضعيفا و يكون ضحية جديدة عند مواجهة الوسط الخامس 30 والامل في انتفاضة فريقهم وامرا هاما ان يقدم اللاعبين ما لديهم والعودة بالفوائدبعد تعادل زاخو وهزيمة النفط لمعالجة الضرر الذي لحق بالبطل الباحث عن كامل النقاط لان غير ذلك سيعرض شنيشل والكل للمشاكل من الجمهور جريا على العادة كما يامل في تعثر الزوراء للعودة للوصافة وبمقدور البطل قلب الامور على المضيف اذا ما استعادة الوجوه المعروفة دورها الفني في استغلال الفرص التي يعول عليها كثيرا في حسم المهمة كماوحدث في الموسم الماضي المختلف تماما عن الحالي وبفارق 12 عن المتصدر.

من جانبه يبحث غني شهد في ان يتمكن التشكيل من تجاوز نكستي زاخو والزوراء واستغلال ظروف اللقاء والعودة لفوائد الميدان من خلال رفع الاداء امام مهمة ليست بالسهلة والصراع على خطف النقاط وخدمتها الفريقين سوية وقد تمنح الوصافة للجوية وتعطي الوسط الموقع الثالث ما يضعهما تحت ضغط النتيجة ولايريدان ان تتكرر الخيبة.

اربيل وميسان

ويتطلع اربيل الذي لا زال يعاني هذا الموسم وتدور الشكوك في ضمان البقاء في البطولة لتحقيق الفوز الثالث تواليا على حساب نفط ميسان لتعزيز موقعه المهدد من الكرخ ونوروز والديوانية و العمل لتحصينه بإضافة كامل النقاط الحل السريع لتدارك العودة مرة اخرى للمنطقة الحمراء ما يتطلب من الفرقة الصفراء القيام بالعمل المطلوب وانهاء المهمة على اكمل وجه في هذه الاوقات الذي يحاول نزار محروس تحسين المستوى والمنافسة على آخر ثلاث جولات المرحلة القائمة .

النفط والصناعة

ويسعى النفط مواصلة التألق ودعم التقدم للواجهة في اسرع وقت بتغلبه على الزوراء والنفط والتعادل مع الوسط وزادت خطوطه قوة وانسجام واللعب بروحية اختلفت عن البداية المرفوظة من السلطان وابنه ويكون اليوم في الجاهزية والحالة المعنوية المدعومة بهزيمة البطل عند مواجهة المجتهد الصناعة المتـــــــــوعد بالنفط بفضل مجموعته المتألقة التي لازالت تقدم ما عليها في الظـــــــهور الواضح خلال الجولات الاربـــــع بإضافة ست نقاط من ثلاث تعادلات وفوز على اربيل ويعلن استعداده لمو اجهة كل العناوين .

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