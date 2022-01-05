محافظة عراقية تصدر اول تقرير عن “اللعنات الثلاث”.. 3 الاف فلاح فقد ارث الأجداد

أصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الثلاثاء، اول تقرير عن ما اسماها بـ”اللعنات الثلاث” التي ضربت الزراعة في المحافظة، مبينا انها تسببت بفقدان 3 الاف فلاح لبساتينهم.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث ان “الزراعة في محافظة ديالى واجهت العديد من التحديات ضربت الزراعة والبساتين اشبه باللعنات التي استولت على الزراعة في ديالى”.

وأضاف ان “من بين تلك التحديات هي ثلاثة رئيسية بعد 2003 تتمثل بالاضطرابات الامنية والجفاف والآفات الزراعية يرافقها الاستيراد العشوائي”، مشيرا الى انه “كانت لها نتائج وخيمة على قطاع شكل مورد مادي لألاف الاسر منذ عقود طويلة”.

وأفاد التميمي انه “في حوض الوقف ( 25كم شمال شرق بعقوبة) والذي يعد اكبر حوض بستنة على مستوى ديالى فقد 3 الاف مزارع مصدر رزقه بسبب اللعنات الثلاث وتحولت الاف الدونمات الى ارض جرداء بعدما كانت تمد الاسواق العراقية لعقود بشتى انواع الحمضيات والتمور وبقية الفواكه الاخرى”.

واشار الى ان”المعاينة لبقية المناطق الزراعية في ديالى تكون الكارثة اكبر”، لافتا الى ان “مستوى البطالة في قطاع الزراعة مرتفع جدا خاصة مع دخول ديالى اعلى موجة جفاف في العقود الاخيرة والتي ربما ستؤدي الى كارثة كبيرة بفقدان الاف الاسر مصادر رزقهم والانخراط في طوابير العاطلين”.

وتشهد ديالى موجة جفاف قاسية منذ اشهر بسبب انحسار خزين بحيرة حمرين وانخفاض غير مسبوق لإيرادات البحيرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط