مدير الدفاع المدني: قريباً.. ذي قار أول محافظة جنوبية خالية من الألغام

ذي قار / حسين العامل

اعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار يوم الثلاثاء (4 كانون الثاني 2022) عن تطهير اكثر من 4 ملايين متر مربع من الالغام والمتساقطات الحربية في المناطق الصحراوية الواقعة جنوب غرب الناصرية، وفيما كشفت عن اعلان ذي قار كأول محافظة جنوبية خالية من الالغام خلال عام 2022، اكدت اخماد نحو 3 آلاف حريق وانقاذ 18 شخصا خلال العام المنصرم.

وقال مدير دفاع مدني ذي قار العميد صلاح جبار لـ(المدى) ان “حجم المساحة المطهرة من الالغام والمقذوفات والمخلفات الحربية بلغت 4 ملايين و59 الف و418 متر مربع”، مؤكدا رفع 10 آلاف و866 مقذوفاً من المساحات المذكورة”.

واوضح العميد ان فرق الدفاع المدني قامت بـ 85 واجبا في هذا المجال وتمكنت من انجاز 45 مشروعا، مبينا ان “المقذوفات والاعتدة والالغام التي تم رفعها هي من مخلفات الحروب السابقة التي حصلت ابان عهد النظام السابق اذ كانت المناطق الصحراوية في تل اللحم والخميسية جنوب غرب الناصرية موقعا مستهدفا بالمتساقطات الجوية من القذائف والصواريخ وغيرها خلال الحروب السابقة”.

وبين مدير دفاع مدني ذي قار ان “من ابرز المناطق التي جرى العمل على تطهيرها هي المنطقة الواقعة ضمن الرقعة النفطية الاستكشافية العاشرة والمحالة من قبل وزارة النفط على احدى الشركات الروسية”، مبينا ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من تطهير 95 بالمئة من مساحة الرقعة المذكورة رغم انها تقع ضمن منطقة صحراوية شاسعة تمتاز بالوعورة وظروف عمل غير مناسبة”.

وكشف عن ان “ما تبقى من المناطق التي لم يتم تطهيرها مساحات محدودة جار العمل على تطهيرها وسوف نعلن خلال عام 2022 عن ذي قار خالية من الالغام وهي المحافظة العراقية الاولى في المنطقة الجنوبية”، مبينا ان “هذا الانجاز نقدمه الى الحكومة والشعب العراقي وقد تحقق بجهد وطني رغم الامكانيات المحدودة مقارنة بشركات رفع الالغام الاجنبية”.

واشار مدير دفاع مدني ذي قار الى ان “فرق الدفاع المدني تواصل العمل منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا لازالة الالغام والمواد المتفجرة”، مبينا ان “جهود فرق الدفاع المدني المحلية اشادت بها شركات عالمية كخبراء شركة رفع الالغام النرويجية والدنماركية العاملة في العراق”.

وعن ضحايا الالغام والمخلفات الحربية قال العميد مدير دفاع مدني ذي قار ان “ضحايا الالغام والمخلفات الحربية كانوا بالعشرات خلال الاعوام من 2006 وحتى 2009 معظمهم من رعاة الاغنام والرحالة والمواطنين الذين يقومون بسفرات برية خلال مواسم الربيع”، واردف “حاليا تراجعت هذه الأعداد بصورة كبيرة”، مشيرا الى ان “فرق الدفاع المدني قامت بتحديد الاماكن الخطرة وحذرت من الاقتراب منها لتباشر بعد ذلك بتطهيرها”.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت سلسلة من العمليات الحربية والقصف الجوي خلال الاعوام (1980 – 1988 ، 1991 – 2003) اذ استخدمت القطعات العسكرية المتقاتلة مختلف انواع الاسلحة ولاسيما المقذوفات الحربية التي يدخل في تركيبتها اليورانيوم المنضب والذي يعد من اخطر الملوثات المشعة على حياة الانسان والبيئة بشكل عام.

وعن دور فرق الدفاع المدني في مجال اخماد الحرائق قال مدير دفاع مدني ذي قار ان “اجمالي الحرائق التي تم اخمادها خلال عام 2021 بلغ 2666″، واضاف “فيما بلغت عمليات انقاذ الأشخاص المهددين بالمخاطر 18 عملية”، مبينا ان “معظم الحرائق ناجمة عن تماس كهربائي وحرائق منزلية ناهيك عن الحرائق الناجمة عن احراق الاطارات في الشوارع من قبل المحتجين”.

وبحسب مرصد الألغام الأرضية (لاند مين مونتور)، فإن العراق يعد من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.

أفادت دائرة شؤون الالغام العراقية يوم الخميس (25 تشرين الثاني 2021)، بأن حجم التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو 5994 كم مربع، تم تنظيف نحو 50% منه، مشيرة الى أن غالبية الالغام مزروعة على الحدود الشرقية للعراق.

وقال مدير قسم التخطيط والمعلومات في دائرة شؤون الألغام أحمد عبد الرزاق فليح الجاسم، في تصريحات اعلامية تابعتها (المدى)، إن “حجم التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو 5994 كم مربع”، مبيناً أنه “تم اطلاق وتنظيف نحو 3159 كم مربع، والعمل يجري على تنظيف نحو 236 كم مربع، حيث تم تسليم هذه الأراضي الى المنظمات والشركات المحلية والدولية المعنية بهذا الاختصاص”.

وأوضح الجاسم أن “الخطر المتبقي يبلغ 2598 كم مربع، اي ان الخطر مازال قائما فيه”، لافتاً الى “انجاز أكثر من 50% من حجم التلوث”.

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