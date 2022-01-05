مفهوم الصوت في القرآن الكريم (الحلقة الخامسة) (صوت الاصلاح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

هنالك نوعان من الصوت مادي ومعنوي. وصوت الاصلاح هو من الأصوات المعنوية حيث الاصلاح ارقى المعاني فبالاصلاح يستقيم المجتمع. ومكافحة الفساد أحد معاني الإصلاح الذي سنتطرق اليه في حلقة أخرى “وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ” (البقرة 220).

صاحب صوت الإصلاح عليه ان يكون نموذج للمصلح فالمصلح الذي يقول أو يكتب ويعمل عكس قوله أو ما يكتب فلا خير في إصلاحه “قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ” (البقرة 11). وعلى الذي يتوب عليه ان يصلح ما أفسده (البقرة 16). والاصلاح بين الناس هو الخير “أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ” (البقرة 224)، والاصلاح الى اليتامى “وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ” (البقرة 220)، وعند حصول مشاكل بين الناس فعليك بالإصلاح “فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ” (البقرة 182)، والاصلاح بين أفراد الأسرة “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ” (البقرة 228)، “إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا” (النساء 35)، والاصلاح بين الناس يعتبر معروف وصدقة “الَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ” (النساء 114)، والاصلاح بين الناس من التقوى”فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ” (الأنفال 1)، والاصلاح بين المؤمنين”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ” (الحجرات 10).

ومن الآيات القرآنية التي يستطيع صاحب صوت الإصلاح ذكرها كثيرة نختار عدد منها. الله سبحانه يتولى أهل الإصلاح “إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ” (الاعراف 196). واذا عمل المصلح سيئة عليه ان يستغفر الله “وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ” (التوبة 102). ومن الأعمال الصالحة النيل من العدو “وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا” (التوبة 120). والعمل الذي ليس فيه صلاح غير مقبول حتى ولو كان من ابن نبي “قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ” (هود 46). وعلى المصلح ان يعمل قدر استطاعته “إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ” (هود 88).

ومن الأعمال الصالحة الذي يتطلب من الخطيب أو الكاتب المصلح إبرازها إقراض الله بالصرف على ما أوجبه الله عليك بمساعدة عباده “مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ” (البقرة 245). وان يكون القرض من حلال وليس ربا “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة 275).

على المصلح ان يعمل قدر جهده كما هو حال صاحب الصوت الذي هو من المفروض عليه ان يكون جزء من إصلاح المجتمع “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا” (الأعراف 42). والذي يذكر الله وهو مصلح يضيف الله له درجة “إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا” (الشعراء 227)، و يجزيهم من فضله “لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ” (الروم 45)، و يغفر له “لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ” (سبأ 4). يكفر الله عن سيئات المؤمن المصلح “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ” (العنكبوت 7). والمؤمنون المصلحون هم القلة في المجتمع “إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ” (ص 24). والأعمى عند الله الذي يترك الإصلاح “وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ” (غافر 58). والإصلاح يخرج الناس من الظلمات إلى النور “لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ” (الطلاق 11). والمؤمن المصلح خير البرية “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ” (البينة 7)، وهو على الحق دائما “لَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ” (العصر 3).

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