اتفاق مشترك بين “البارتي” و”اليكتي” للتفاوض حول تشكيل الحكومة

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني للبدء بمفاوضات مشتركة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان إنّ “الوفد المشترك للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتمعا بعد ظهر اليوم، في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي”، لافتًا إلى أنه “بعد إجراء المباحثات وتبادل الآراء خلال الاجتماع، اتفق الجانبان على أن يبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني معًا عملية التفاوض مع القوى والأطراف السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، عبر وفد كردستاني مشترك”.

وأضاف، أنه “بهذا الغرض تم إعداد ورقة عمل مشتركة”.