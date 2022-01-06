الآباء والأمَّهات.. مجلس تبرعات

بغداد: مآب عامر

تخرج الطالبات من بوابة البناية فرحات بإلغاء الدرس الأخير، بينما يدخل الضيوف من الآباء والأمهات ولا يتجاوز عددهم 20 فرداً إلى أحد صفوف المدرسة الثانوية ومن ضمنهم ناصر جمال الذي اختار لنفسه الجلوس بتضايق على طرف الرحلة الثانية.

مجلس الآباء والأمّهات نظرياً، هو لقاء تشاوري يفترض أن يعقد مرتين في السنة، يجلس أولياء الأمور مع المدرسات والمعلمات في قاعة أو غرفة محايدة، أو على مقاعد تم تجهيزها لهذا الغرض، كما هو حال ناصر الآن، بانتظار أن يتشاوروا قليلاً عن نتائج الامتحانات ومستويات الطلبة.

بتركيز شديد يصغي ناصر إلى كلمات المديرة متوقعاً أن يتطرق الحديث إلى مستوى ابنته آلاء وهي طالبة في الصف السادس العلمي، لكن حديث المديرة يبتعد كل البعد عن مستوى الطالبات وأدائهن ومعاناتهن ومشكلاتهن أو حتى ملبسهن، بل كان علو صوت المديرة ونبرته الحادة يثيران استياء الجالسين وهي تشدد بطلب التبرعات المالية والكيفية التي يمكن للآباء تقديمها لإعادة ترميم المدرسة وسد احتياجاتها.

يظنّ ناصر أن انعقاد مجلس للآباء في غاية الأهمية من أجل أن تستعد ابنته بشكل كاف للتقديم على الجامعة التي تطمح إليها “ولا يتم ذلك الا بالتعاون الكامل بين المدرسة والأهل”.

ناصر يشعر بخيبة كبيرة من مجلس الآباء الواقعي، ويقول: إنه بلا جدوى لأنه لا يتيح لنا الحصول على الإجابات المطلوبة.

هذه السنة مصيرية لمستقبل ابنة ناصر الذي عمد إلى نقلها لمدرسة أخرى فقط كي يجد الطرق المناسبة لمساعدتها، ولكن الوضع في المدارس هو نفسه لا يتغير.

المديرة رفعت من صوتها الحاد قائلة في النهاية: صحيح نُسمى وزارة التربية، لكننا كهيئة تدريس لا نمتلك الوقت للتربية، وقتنا يكفي فقط لتدريس المنهاج المخصص.. أنتم ربوا بناتكم و”هذا كيس لجمع التبرعات المالية”.

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