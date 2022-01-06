الأنواء الجوية:ضباب كثيف في بغداد وثلوج في كوردستان يوم غد

لحذر فجر يوم الثلاثاء من ضباب كثيف يسود اجواء شمال بغداد وصلاح الدين وجنوب وشرق نينوى

حذّرت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين (3 كانون الثاني 2022)، من ضباب كثيف في بغداد وصلاح الدين ونينوى فجر يوم غد الثلاثاء، منوقعاً تساقط الثلوج على مرتفعات السليمانية وأربيل.

وقال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، في منشور على حسابه في فيسبوك: إن “السحب تندفع نحو مدن الفرات الأوسط والجنوب خلال الساعات القادمة، مصحوبة بهطول زخات سريعة من الأمطار في أماكن متفرقة تتلاشى ليلا، كذلك تتواجد السحب الممطرة في مناطق من مدن الشمال والشمال الشرقي وديالى مصحوبة بهطول زخات رعدية خفيفة من الامطار”.

وتوقع عطية تساقط الثلوج على مرتفعات السليمانية واربيل. وتابع، “اعتبارا من يوم غد ولغاية بداية الاسبوع المقبل لاتوجد لدينا حالة جوية ممطرة ومتوقع خلال منتصف الاسبوع المقبل حالة جوية ممطرة”. واضاف، “الحذر فجر يوم الثلاثاء من ضباب كثيف يسود اجواء شمال بغداد وصلاح الدين وجنوب وشرق نينوى“.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة: أنَّ “طقس البلاد ليومين القادمين سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة يتحسن تدريجياً، وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة يتحسن تدريجياً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

ت: رفعت حاجي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط