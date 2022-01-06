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الاتحاد الكردستاني: لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك

اكدت النائبة ريزان الشيخ دلير، الخميس ، تمسك الاتحاد الوطني بمنصبي محافظ كركوك ورئاسة الجمهورية ، نافية التنازل عن احدها الى الديمقراطي الكردستاني.

وقالت دلير في تصريح  ، ان “الاتحاد الوطني مصر للحصول على منصبي رئاسة الجمهورية و محافظ كركوك ولن يتنازل عن احدها لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وبينت ان “الاتحاد لازال متمسكا ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية وكذلك هناك مباحثات للحصول على منصب محافظ كركوك”، موضحةً ان

“البيت الكردي لم يعين اسماً معيناً لمنصب محافظ كركوك الى الان”.

وكشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط الحصول على منصب محافظ كركوك مقابل تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.انتهى 25

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