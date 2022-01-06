بعد تسجيل اصابات بأوميكرون.. العراق يتخذ اجراءات صحية جديدة

كشفت وزارة الصحة، الخميس، عن اتخاذ إجراءات جديدة بعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي اليوم (6 كانون الثاني 2021)، إن “وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل حالات إصابة بأوميكرون من خلال فحص التتبع الجيني الذي يجريه مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”، مشيرا الى ان “هذا الفحص هو لمتابعة السلالات والتحورات الموجودة في العراق بشكل دوري”.

وأضاف أنه “تم رصد 5 حالات إصابة بأوميكرون من دهوك وبعض الأجانب في البعثات الأجنبية الموجودة في بغداد”، موضحا أن “مسافرين اثنين عادا الى محافظة دهوك ونشرا الوباء في عائلتهما، فيما تم تسجيل إصابات لأجانب مقبلين من الولايات المتحدة الاميركية”.

وتابع، أن “وزارة الصحة تراقب الوضع الوبائي من ناحية الإجراءات الوقائية التي سوف نتخذها، مع تشديد متابعة المقبلين من الخارج والرقابة الصحية في المدارس و عممنا كتابا يتضمن زيادة الفحوصات على الحالات المشكوك فيها”.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”.

وأضافت، انه “تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد”.