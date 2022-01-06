حمايات الكاظمي تمنع الطواقم الاعلامية من تغطية زيارته لموقع مجزرة جبلة وتحتجز معداتهم

منعت عناصر تابعة لقوة حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من الفرق الاعلامية من تغطية زيارة الكاظمي الى موقع مجزرة جبلة في بابل، في اليوم السادس من وقوع الحادثة.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من الزملاء في بابل، ان طواقم فضائيات (دجلة، والفرات، والبغدادية، والعهد وآي نيوز، وكالة الجزيرة) كانوا في موقع الحادثة، حين وصلت عناصر من حماية رئيس الوزراء وهددت باعتقال الصحفيين في حال التصوير، وكسر معداتهم الصحفية، دون شرح اسباب المنع.

وبين احد الزملاء ان عناصر اخرى من الحماية وبعد ان اجتمعت بالصحفيين قبل وصول الرئيس، قامت بسحب كاميرا القنوات وحجزها في مركبة احد المراسلين، لضمان عدم التصوير اثناء زيارة رئيس الوزراء.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الصحفيين من اداء واجباتهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وتحمل الجمعية رئيس الوزراء التصرفات اللامسؤولة التي صدرت من عناصر حمايته الشخصية تجاه الصحفيين، وتعده تطاولا على الدستور الكافل للعمل الصحفي، لا سيما وان عقوبة حجز معدات الصحفي تضاهي عقوبة التعدي على رجل الامن او الموظف المدني اثناء وظيفته.

كما تذكر الجمعية رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بوعوده التي اطلقها فور تسلمه مهام رئاسة الحكومة بحماية حرية التعبير والصحافة، وتعتبر ما اطلقه بعد اكثر من عام ونصف على توليه المنصب زائفة، لاستمرار الانتهاكات والتعدي على الصحفيين وعدم ملاحقة قتلتهم.

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