زيتية العينين لا تقلقي ! للشاعر نزار قباني * ، د. رضا العطار
زيتية العينين . . لا تُقلقي – يسلمُ هذا الشفق الفستقي
رحلتنا في نصف فيروزةِ – اغرقتِ الدنيا ولم تغرقي
في ابدِ. يبدا . ولا ينتهي – في الف دنيا ، بعدُ ، ولم تُخلق
في جزر تبحث عن نفسها – ومطلقِ يولد في مطلق
وتنتهي الدنيا ولا ينتهي – تشرًدي في غابة الفستق
قميصكِ الاخضرُ . . من يا ترى – باعك هذا اللون . قولي . اصدقي
أمن ضفاف (السين) خيطانه – واللون من دانوبه الازرق
ام من صغير العشب لملمتهِ – في سلة بيضاء من زنبق
بحيرة خضراء في شطًها – نامت صبايا النور لم تتقي
كأنما عينيك وسط الضيا – صفصافة تحت الضحى الزنبقي
عريشة كسلى على سفحنا – عنقودها بالشمس لم يُحرق
شباكي الصغير . . يفضي الى – فسقية . . يفضي الى المشرق
الى نوافير رمادية – تبكي بصوت ازرق . . ازرق
يفضي الى لا حيث . . شباكنا – يفضي الى لا منتهى شيقِ
من الف عام وانا مبحر – ولم أصل ولم يصل زورقي
امضي على زمرد دافئ – يرهقني . . فُديت يا مرهقي
وشوشة البَحراتِ مسموعة – من خلف خلف الهدب المطرق
قطرات فيروز على جبهتي – منك ، على شعري ، على مفرقي
يا مطر العينين . . لا تنقطع – انا حنين الطيب للدورقي
لا تنقطعي ثانية . . إنني – جوع الربى للاخضر المورق
يا مرفأ الفيروز . . يا متعبا – سفينتي ، لا بدً ان نلتقي
وعندما جلست محبوبة الشاعر الى جانبه في المقهى، قال :
في جواري اتخذت مقعدها – كوعاء الورد في اطمئنانها
وكتاب ضارع في يدها – يحصد الفُضلة من ايمانها
يثب الفنجان من لهفته – في يدي شوقا الى فنجانها
آه من قبعة الشمس التي – يلهث الصيف على خيطانها
جولة الضوء على ركبتها – زلزلت روحي من اركانها
هي من فنجانها شاربة – وانا اشرب من اجفانها
قصة العينين . . تستعبدني – من رأى الانجم في طوفانها
كلما حدقتُ فيها ضحكت – وتعرى الثلجُ في اسنانها
شاركيني قهوة الصبح . . ولا – تدفني نفسك في اشجانها
انني جارك يا سيدتي – والربى تسأل عن جيرانها
من أنا . . خلًي السؤالات انا – لوحة تبحث عن الوانها
موعدا . . سيدتي ! وابتسمت – واشارت لي الى عنوانها
وتطلعتُ فلم المح سوى – طبعة الحمرة في فنجانها
* منقول من ديوان الشاعر، ج 1 ص 36تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط