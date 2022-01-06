قيادي في الديمقراطي الكوردستاني : PKK اضرّ كثيراً بغربي كوردستان ويريد تحويل السليمانية الى ساحة صراع

PKK هو من تسبب بإغلاق معبر بيشخابور (سيمالكا)

قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الأربعاء ، أن سياسات حزب العمال الكوردستاني PKK، الحق اضراراً كبيرة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) وقلصت من حظوظ هذا الجزء من كوردستان في الانتصار ، عاداً سياسات هذا الحزب سبباً للاضرار بالكورد وكوردستان ، مشيراً الى ان بعض المناطق في إقليم كوردستان باتت ضحية لسياسات PKK .

عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني ، علي عوني ، قال ان ” PKK يخرج كل يوم بمشكلة جديدة في غربي كوردستان للتغطية على فشل سياساته ، وقلّصت سياساته وممارساته من حظوظ هذا الجزء من كوردستان في الانتصار”.

وتابع ، ان “هناك مخاطر جدية على غربي كوردستان بسبب تواجد PKK هناك ، سياسات هذا الحزب الخاطئة جعلت غربي كوردستان يخسر الدعم الأمريكي والروسي والاوربي وحولت روسيا الى قوة معادية لغربي كوردستان وداعمة لنظام الاسد ضده ” ، مردفاً بالقول ان ” PKK يحاصر الشعب الكوردي في غربي كوردستان بكوادره ومسلحيه ، ويلعب هناك دور الشركة الأمنية التي تتولى حراسة الآبار النفطية”.

مضيفاً ، أن ” هذا الحزب هو من يخلق المشاكل ويثير الفوضى والفتن ثم يطالب بحلها .. وقبل أيام جمعوا مجموعة من الفوضويين والغوغائيين تحت مسمى الشبيبة الثورية (جوانين شورشكر) الذين هاجموا موظفي معبر بيشخابور الحدودي (سيمالكا) مع إقليم كوردستان للتأثير على إرادة الإقليم وحكومته وشعبه” ، مردفاً ان ” سياساتهم الخاطئة أوصلت الأوضاع في غربي كوردستان الى ماهي عليها الان وPKK هو من تسبب بإغلاق معبر بيشخابور (سيمالكا) ثم يأتي ويدفع أنصاره للتظاهر للمطالبة بفتحه”.

تجدر الإشارة الى ان ماتسمى بـ «الشبيبة الثورية» لا ترتبط في العلن بأي كيان أو جسم سياسي أو عسكري في غربي كوردستان، وتتبع مباشرة لـ PKK، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية.

واستهدفت شبيبة PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكوردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلی معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وشدد القيادي في الديمقراطي الكوردستاني ، بالقول على ان ” PKK يريد بممارساته هذه التغطية على فشله في إدارة غرب كوردستان وخدمة شعبه المستاء والغاضب منهم ” ، مشيراً الى ان ” المشكلة تكمن في ان PKK يريد استخدام غرب كوردستان كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كوردستان” ، لافتاً الى ان ” لهذا الحزب العديد والعديد من الجماعات التي شكلها وتتبع له في غربي كوردستان وبمسميات مختلفة لاحصر لها يُحاصر بها الشعب هناك ولم يترك لهم متنفساً من الحرية”.

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