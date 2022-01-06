الميناء يهزم الديوانية بثلاثية نظيفة

حقق فريق نادي الميناء فوزا مستحقا على ضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 3-0 في ختام منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز والتي جرت على ملعب الفيحاء بالبصرة.

وافتتح لاعب الميناء محمد جبار شوكان الهدف الاول في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 20 جاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عن طريق المحترف ناصر حمودة، وفي الدقيقة 83 جاء الهدف الثالث والاخير للميناء عبر نفس اللاعب المحترف.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 13 بالمركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 12 بالمركز التاسع عشر.

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