بعد 19 عاماً… مشروع عراقي – إيراني يدخل حيز التنفيذ

بعد توقف دام نحو 19 عاماً، اتفق العراق وإيران، مؤخراً على شق خط سكة للحديد بطول 32 كم، بين شلمجة والبصرة.

وذكرت نشرة “غلوبال كونستراكشين” البريطانية المتخصصة بمشاريع الاعمار، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن “مذكرة تفاهم وقعت بين الحكومتين العراقية والايرانية لتوسيع مشروع الربط السككي بين البلدين والذي بدأ أساساً في العام 2011 ولم يجر تطويره لاحقاً”.

وأوضح الموقع، نقلاً عن بيان حكومي إيراني، أن “من المقرر الإعلان عن مشروع مشترك بين شركة السكك الحديدية العراقية، ونظيرتها الإيرانية، وذلك في غضون شهرين، وأن طهران ستبدأ العمل في عمليات البناء من جهتها على الحدود، بمجرد أن يشيد العراق الجزء المتعلق بجهته من الحدود”.

وأشار الموقع البريطاني، إلى قول وزير الطرق والتنمية الايراني، رستم قاسمي، أن “الجزء الاكثر أهمية من الخط الحديدي، سيكون جسراً بين البلدين”.

وكانت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية، قد ذكرت من جهتها، أن خط السكة الحديد كان قيد العمل منذ 19 عاماً، وسيتم وصله بخط سكة حديد بطول 17 كيلومتراً يربط خرمشهر بشلمجة، والذي تم بناؤه في العام 2011.

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