مشاهد مرعبة لهلاك الطيور في إسرائيل

إيهاب مقبل

مشاهد مرعبة سجلها إسرائيليين لهلاك الطيور في بحيرة الحولة، شمال بحيرة طبريا، على مسار نهر الاردن.

وكانت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية قدْ أعلنت يوم الأحد الماضي عن إصابة نحو 5 الاف طير كركي نافق في البحيرة بسبب أنفلونزا الطيور.

كما سجلت إسرائيل خلال هذا الأسبوع إصابة نحو 42 ألف ديك رومي، ونحو 700 ألف دجاجة بالفيروس.

وحذرَ البروفيسور موشيه غوفين، الرئيس السابق لمختبر بيئات المياه العذبة “كينيريت”، من إن تدفق المياه من بحيرة الحولة حيث الطيور النافقة إلى بحيرة طبريا قدْ يشكل خطرًا على البشر.

وأشارَ غوفين إلى أنه لا توجد طريقة لوقف تلوث مياه البحيرة ودعا لتحذير عامة الناس، حيث قالت وزارة الزراعة إنها قلقة من أن الفيروس قد يصيب البشر.

وإنفلونزا الطيور هو مرض خطير يصيب الحيوانات، لم ينتج عنه حتى الآن انتقال مباشر للعدوى من إنسان إلى إنسان.

وما يُقلق العلماء هو أن الفيروس قدْ يتمكن من إصابة البشر عن طريق طفرة، تسمح له بالانتقال بسهولة من شخص إلى آخر، فإن حدثت مثل هكذا طفرة، يعني بأن هناك خطر من أن تتطور العدوى إلى وباء فتاك بين البشر.

ويؤدي انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، على هذا النطاق الواسع بين الحيوانات، إلى زيادة هذا الخطر.

مشاهدة الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=zsnpkvw-bYI

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