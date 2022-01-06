منتخب الصالات يواجه العراق والبحرين في التصفيات الآسيوية

جرت الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات – الكويت 2022، وستستضيف دولة الإمارات تصفيات منطقة غرب آسيا في الفترة من 1 إلى 15 إبريل المقبل، والتي تشهد التنافس على الفوز بخمسة مقاعد في النهائيات، في حين تتأهل 4 منتخبات من الوسط والجنوب، وتقام المباريات في قرغيزستان.

ويُشارك في تصفيات منطقة غرب آسيا 7 منتخبات هي الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان والعراق وفلسطين ولبنان،وضعتهم القرعة في مجموعتين، حيث وقع منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق والبحرين، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان والسعودية وفلسطين وعُمان.

ويستهل الأبيض مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب العراق يوم 5 إبريل، ثم يلتقي في المباراة الثانية مع منتخب البحرين يوم 6 إبريل.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة في منطقة غرب آسيا، في حين تُقام مباراة ملحق بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقة الخامسة في النهائيات.

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