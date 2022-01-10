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النائب غسان العيداني : النظام السياسي في العراق سيتغير حتى وإن عادت بعض الوجوه القديمة

قال النائب عن تحالف تصميم ’غسان العيداني’ ان ’النظام السياسي في العراق لن يبقى كما كان عليه في الدورات السابقة وأن هناك توجه حقيقي لجعل الدور البرلماني واضحا من خلال مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين التي تخدم المواطنين’ .

واضاف ’العيداني’ ان ’ماحصل في افتتاح جلسة مجلس النواب الأولى لايدعو الى الإحباط فهناك توجه حقيقي للارتقاء بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين التي تهم مصلحة المواطن’ .

وأشار ’العيداني’ الى ان ’بعض الوجوه القديمة حتى وان عادت لتتصدر المشهد من جديد لكن النظام السياسي لن يكون كما كان عليه في الدورات البرلمانية السابقة’ . 

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