النوري ومدير برنامج سبل العيش في (IOM) يبحثان برامج تشجيع العودة للنازحين

استقبل الوكيل الاداري لوزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري، اليوم الاحد، المدير الأقدم لبرنامج سبل العيش (edf) التابع لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) السيدة كلير دستر، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد .

وتطرق الجانبان، الى برنامج سبل العيش والذي يتضمن عدد من الخطوات، من ضمنها النقد مقابل العمل للعائدين، اضافة الى مساعدة سبل العيش الفردية، كما تضمن البرنامج صندوق تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المحررة منها الزراعية و التجارية .

وذكر وكيل الوزارة، ان “منظمة الهجرة الدولية (IOM) لها دور كبير وفعال لمساعدة فئات عناية الوزارة ، ونأمل تطوير هذا التفاعل مع المنظمات الشريكة لطي ملف النزوح وغلق جميع المخيمات، وان الوزارة بدورها تقدم كافة التسهيلات للمنظمة في دعم النازحين”.

واضاف النوري ان” خطوات هذا البرنامج تسهم في إنجاح خطة الوزارة لاعادة النازحين بشكل طوعي، لتوفير البرنامج اولويات وحاجيات النازحين التي تمكنهم من العودة “.

من جانبها، أشادت السيدة كلير دستر بـدور الوزارة الفعال وتعاونها مع المنظمات الشريكة لتسهيل عملها لدعم النازحين والعائدين، مشيرة الى ان بداية البرنامج منذ عام 2018 في المناطق المحررة بتمويل من قبل بنك التنمية الالماني، مبينة ان الغاية الأساسية من البرنامج خلق فرص عمل للعائدين او توسيع مشاريع النازحين والعائدين ومن ضمنها اعادة اعمار المناطق المحررة .

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