بيان صحفي: أيّها الأخوة والأخوات من أبناء شعبنا العراقي العزيز / نحيّيكم تحية الوطن

منذ أن انبثق العمل التنظيمي للجبهة الوطنية للتغيير في العراق ونحن في جهد مستمر نحو تحقيق الأهداف المعلن عنها بتغيير العملية السياسية وفق المشروع الوطني الذي تتفق عليه قوى المعارضة المستقلة ومن ضمنها خارطة طريق ثورة تشرين الصادرة بتاريخ 24 تشرين الأول 2019 التي لم تُنفّذ مطاليبها العشرة وتمّ الاجهاز عليها وفق عوامل داخلية وخارجية. وإيماناً منّا بضرورة تفعيل العمل الوطني المعارض بعد سحب الشرعية الوطنية من أحزاب المنطقة الخضراء ومليشياتها فإن الجبهة الوطنية للتغيير في العراق وشركائنا من القوى والشخصيات المعارضة نعلن عن مبادرتنا التي هي جزء من المرحلة الاولى التي وردت في مسودة العهد الوطني المتمثلة بتشكيل الجمعية الوطنية والتي ستكون ضمن آليات تفعيل المشروع الوطني ضمن مظلة قوى المعارضة. الجمعية الوطنية هي النواة الأساسية التي سيرتكز عليها المجلس التشريعي باعتباره المظلّة الوطنية الحقيقية التي تمثّل تطلعات شعبنا العراقي الكريم ولتحقيق كل آماله المشروعة بنيل العيش الكريم ، وليكون البديل التشريعي الحقيقي للبرلمان الهزيل والذي تابعنا اليوم هزلية أداءه من أكفانٍ وزيّ عسكري وصراخ مما يتنافى مع جميع الأعراف البرلمانية في العالم المتحضّر والذي أعطى صورة مخجلة عن مجتمعنا العراقي. إن مبادرتنا هذه ستكون منطلقاً جاداً والذي ستتبعه خطوات تدخل ضمن عملية ضمن الإطار التنظيمي والقانوني مما يُعجّل بكسب وتثبيت الشرعيّة الدوليّة لها والتي تتوافق مع آليات تشكيل حكومة الانقاذ المعمول عليها.

أيّها الاخوة والأخوات / يكفينا صبراً على مجموعة متفقة في التضليل والالتفاف على حقوقكم المشروعة في الحياة الحرّة الكريمة. آن الأوان للشعب العراقيّ أن ينعم بحياة حرة كريمة متنعماُ بخيراته الوفيرة التي حباه الله بها وهو صاحب الحق الشرعي فأنتم من قال كلمته في الأول من تشرين الأول عام 2019 والتي كانت كان تتويجا لجهود من سبقكم في حركة الاحتجاجات المدنية. آن أوان العمل الجاد مع جميع القوى الوطنية وبسواعد شباب العراق نحول ما عزمنا عليه الى حقيقة واقعة. حفظ الله العراق وثورة تشرين المستقلة.

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