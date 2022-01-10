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كتلة مستقلة: لم نكسر نصاب جلسة البرلمان ولم نصوّت للحلبوسي

أوضحت الكتلة الشعبية المستقلة يوم الاثنين، موقفها لما جرى من أحداث في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي يوم أمس.

وقال النائب سجاد سالم المتحدث باسم الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان كتلته “مع المدد الدستورية، ومع أن يكون عمل النائب داخل قبة البرلمان ولم تشارك في كسر النصاب”، لافتا الى ان “الكتلة الشعبية (5 نواب) لم تشارك في التصويت على رئيس مجلس النواب”.

وبين ان “الكتلة الشعبية شاركت في التصويت مع بقية المستقلين على مرشحي النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب ممن لم يحالفهم الحظ في الفوز”.

وفي الثالث من تشرين الثاني 2021 أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات تشكيل “الكتلة الشعبية المستقلة”، وتم الاتفاق على أن “يكون محمد عنوز منسقاً لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقاً رسمياً”.

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