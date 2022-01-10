Posted on by

تخصيص مكان للكلاب السائبة في السليمانية

اعلنت بلدية محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، تخصيص مكان خاص للكلاب السائبة، مطالبة الأهالي بالتعاون معها.

وقال آكو كمال نائب مدير عام بلدية محافظة السليمانية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، “اعتمادا على أوامر محافظ السليمانية تم تشكيل لجنة مؤلفة من دوائر البلدية والصحة والبيطرة والشرطة والزراعة في المحافظة لمعالجة ظاهرة الكلاب السائبة في الأماكن العامة في المحافظة”.

واضاف، ان “بلدية السليمانية خصصت قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات شمال قضاء عربد مؤلفة من اربعة حقول لايواء الكلاب السائبة، مؤكدا ان “المكان المخصص يحوي على مكان لعلاج الكلاب ومكان للاطعام ومكان للايواء إضافة إلى جناح إداري”.

واشار كمال، الى ان “البلدية خصصت فريقاً خاصاً لرعاية تلك الكلاب وفريقاً اخر لنقل الكلاب الى مكان الإيواء”.

وطالب، من أهالي السليمانية التعاون معم وذلك عن طريق إخبار الفريق الخاص بأماكن وجود الكلاب السائبة أو تسليمها للفريق المتواجد في مكان الإيواء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close