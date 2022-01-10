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وزير الداخلية يأمر بمعاقبة ضباط وأفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن

أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أفراد شرطة اعتدوا بالضرب على مواطن في العاصة بغداد.

وقال الغانمي في بيان للداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، إن “حقوق الإنسان فوق كل الاعتبار، وأنه لا يسمح إطلاقاً بالاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب”.

ويأتي كلام الغانمي بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ضباط الشرطة ومنتسبين وهم يعتدون بالضرب على أحد المواطنين في بغداد.

وذكر البيان بأن الغانمي استضاف المواطن المعتدى عليه واستدعى جميع من قام بالاعتداء عليه، مؤكداً أن “هذه التصرفات الفردية من قبل هذه العناصر المسيئة لا تمت بصلة الى أخلاق وتعليمات المؤسسة الأمنية”.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإقامة مجلس تحقيقي بحقهم على أن ينجز خلال سبعة أيام.

وأشار البيان إلى أن الغانمي استمع أيضا الى طلبات واحتياجات المواطن، مؤكدا سيعمل على محاسبة المقصرين بحقه بأشد العقوبات.

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