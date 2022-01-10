السفير الامريكي يأمل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بـ”أسرع وقت”

أعرب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، يوم الإثنين، عن أمله بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت.

وقال مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “الاخير استقبل السفير الأمريكي في بغداد، وفي بداية اللقاء، قدم السفير الأمريكي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، معربا عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت”.

وأكد السفير الأمريكي على “أهمية الشراكة مع العراق، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم”.

كما بحث الأعرجي مع السفير الأمريكي، بحسب البيان، “الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولى، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي”.

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