“ابو علي العسكري”: أيام عصيبة ستمر على العراق

حذر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، يوم الاثنين، ممّا وصفها “أيام عصيبة ستمر على العراق”، وذلك بعد مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية، بحسب وصفه.

وكتب العسكري، في تدوينة له على موقع “تلغرام”: “بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية”.

وأضاف بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن “أياماً عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسر”.

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