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استئناف الرصافة تفتتح فرع مصرف الرافدين في مقرها

افتتح السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي عماد خضير الجابري يوم الاثنين الموافق 10 /1 /2022 فرع مصرف الرافدين في مقر رئاسة الاستئناف.وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إنه “تم افتتاح فرع مصرف الرافدين بحضور رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وعدد من السادة القضاة ومدير عام مصرف الرافدين/ مستشار وزير المالية السيد عبد الحسن جمال عبد الله”.وأكد أن  “افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وفتح الحسابات الجارية والتوفير واصدار البطاقات الالكترونية ودفع الرواتب واصدار السفاتج ومنح التسليفات الشخصية والقروض والتي تشمل السادة القضاة والموظفين”.

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