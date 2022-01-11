الاتحاد الوطني يرشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، اعتماد ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، ذكرت قيادات في الاتحاد الوطني لوكالة شفق نيوز، إنها “تتمسك” بإعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أشرت معارضة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لذلك.

وأبلغ مصدر في الاتحاد الوطني وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء نتيجة اجتماع للمكتب السياسي برئاسة بافل طالباني، وبغياب ملا بختيار وعماد أحمد.

من جانبها اكدت ذلك ريزان شيخ دلير مستشارة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لوكالة شفق نيوز، أن الحزب قرر اعتماد برهم صالح مرشحاً وحيداً لمنصب رئاسة الجمهورية.

وجرى العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.

وتحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابيا في الانتخابات التشريعية العراقية، مقابل 17 مقعداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، وعقب تلك النتائج تحدث بعض قيادات “الديمقراطي” عن امكانية تسلمهم رئاسة العراق.

وانتخب البرلمان العراقي، أمس الأحد، شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان، في إشارة إلى ذهاب منصب الرئاسة العراقية للاتحاد الوطني.

وهذا ما أكده اليوم، فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، “عندما اخترنا منصب نائب رئيس البرلمان كان على بعض الأطراف أن تفهم أننا تركنا لهم رئاسة الجمهورية”.

وحددت رئاسة البرلمان الجديدة موعداً اقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لتسلم الترشيحات الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.

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