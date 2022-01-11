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البيت الأبيض يرفض تهديدات إيران لمسؤولي إدارة ترامب

البيت الأبيض يرفض تهديدات إيران لمسؤولي إدارة ترامب

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بهذا الصدد، يوم الاثنين: “رأينا التصريحات العلنية للمسؤولين الإيرانيين عن الأشخاص من الإدارة السابقة، وحتى قبل العقوبات التي تم فرضها في العطلة الأسبوعية الماضية”.

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وأضافت أن تلك التصريحات “مرفوضة”، مضيفة أنه “لدينا كأمريكيين خلافات بشأن السياسات تجاه إيران وبشأن مسائل أخرى، لكننا موحدون في عزمنا التصدي للتهديدات والاستفزازات… وسنحمي شعبنا”.

وكانت إيران قد أعلنت يوم 8 يناير الجاري عن فرض عقوبات على 50 مواطنا أمريكيا، تعتبرهم طهران على صلة بالعملية الأمريكية التي قتل فيها قائد “فيلق القدس” للحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في يناير 2020.

المصدر: “تاس”

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