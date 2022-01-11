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الكرخ يفوز على الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

ضيف ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم مباراة جمعت فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي الكرخ ضمن منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، والتي انتهت بفوز الكرخ بنتيجة 3-1 .

سجل فريق الكرخ اولا في الدقيقة 13 من الشوط الاول عن طريق مصطفى حنون، وفي الدقيقة 21 سجل فريق الكهرباء هدف التعديل عن طريق اللاعب محمد سلام، وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة جاء الهدف الثاني لفريق الكرخ عن طريق اللاعب جعفر عبيس كاظم.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق الكهرباء اضاعها اللاعب علي جاسم في الدقيقة 86، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل جعفر عبيس كاظم هدف الكرخ الثالث.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 16 بالمركز 17 وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 18 بالمركز الخامس عشر .

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