حزب الله العراق: بحسب المعطيات الأمنية.. أيام عصيبة ستمرُّ على البلاد

وأضاف العسكري “أننا حذّرنا أيضاً من السير وراء الإرادة الخارجية، وخصوصاً البريطانية والإماراتية”.

وأشار مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق إلى أنَّه “بحسب المعطيات الأمنية، فإنَّ أياماً عصيبةً ستمرُّ على العراق، يكون الجميع فيها خاسراً”.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسم منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم مرشَّحين للمنصب. وقال النائب عن الحزب، مهدي كريم، إنّ الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً أنّ المرشحين تمّ تقديمهما من جانب الاتحاد الوطني.

وأضاف أنه تمّ حسم الأمر، سواء من جانب الكتل الكردية مع الكتل الأخرى كتقدم، أو التيار الصدري، مشيراً الى أنه مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة.

وأمس، فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، بعد أن نال 200 صوت في مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني. وفي وقتٍ لاحق، أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، معلناً أنّ المدة هي 15 يوماً، قبل أن يرفع الجلسة.

وبينما أعلن الإطار التنسيقي في العراق “امتلاكه الكتلة الأكبر في البرلمان، والتي تتكوّن من 88 نائباً”، قدّم رئيس “الكتلة الصدرية” في مجلس النواب العراقي بدوره “تواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.