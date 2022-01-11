رسالة الى السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان :

في زيارة عائلية قام بها ابني الذي يحمل جواز سفر امريكي وزوجته التي تحمل جواز سفر عراقي مع كرين كارت امريكي وولده ذو السنتين بجواز سفر امريكي الى اقليم كوردستان لقضاء اعياد رأس السنة مع الأهل ، تفاجىء ولدي في مطار السليمانية اثناء عودته الى تركيا ومن ثم الى هيوستن في الولايات المتحدة الامريكية بعد انقضاء اعياد رأس السنة بالمعاملة السيئة ، فقد تم استجواب زوجته لمدة نصف ساعة علما ان لقبها بالجواز طالباني وكان الاستجواب بأسئلة شخصية للغاية بشكل مهين ، ثم تم مصادرة معظم الهدايا التي جلبوها معهم وبأسلوب فض وكأن الاشخاص الذين تم تنصيبهم لإدارة مطار السليمانية شرذمة من قطاعي الطرق ، لايليق وجودهم بسمعة كوردستان الحبيبة .. انا ارفع اليكم هذه الشكوى متأملًا من جنابكم الكريم التدخل وانصاف عائلتي لما لحق بهم من اذى نفسي وجرح للمشاعر والكرامة دون حق ، وقد عرفنا عنكم القيادة الابوية والاخوية العادلة وانا على يقين ان ماجرى ليس لكم علم به وانه لا يمثل مبادىء القيادات الكوردية المناضلة ، وان تدخلكم واستهجانكم لهذا السلوك المشين لهو رد اعتبار لنا ، وأنا على يقين بأنكم أهلا للشكوى وأهلا لمن ناداكم ولكم منا خالص الود والاحترام .

كامل سلمان ١١/١/٢٠٢٢

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