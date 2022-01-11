عالية نصيف تدعو الكتل السنية والكردية الى تبني مواقف ايجابية باتجاه توحيد الصف الشيعي 

حمّلت النائبة عالية نصيف الكتل السياسية السنية والكردية المسؤولية عن الانقسام الحاصل بين الكتل الشيعية وكافة التداعيات التي سيتسبب بها هذا الانقسام.

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن أوضحنا في أكثر من مناسبة أن انقسام الكتل الشيعية سيكون سبباً في تأخير تشكيل الحكومة واستنزاف الوقت، في حين نحن اليوم بحاجة الى مواقف ايجابية من الأطراف السنية والكردية باتجاه توحيد الصف الشيعي لتمشية الأمور بسلاسة “.

وأضافت نصيف :” على الكتل السنية والكردية أن لا تتصور أنها ستكون بمنأى عن هذا الانقسام، بل ستكون أول المتضررين منه، وبالتالي كما كان للكتل الشيعية دوراً تاريخياً في الحفاظ على وحدة البلد ووحدة مكونات الشعب العراقي، على الكتل السنية والكردية أن يتوجهوا الى نفس الهدف وان لا يصطفوا اصطفافات تؤدي الى إحداث انقسام بين الكتل الشيعية “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط