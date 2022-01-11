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قضية قتل في قضاء المناذره التابع إلى النجف الأشرف.

___الصحفي/عباس هادي المسعودي
• قتل شاب على يد القوات الأمنيه في قظاء المناذره التابع إلى النجف الأشرف وتحديدا في مساء يوم الأربعاء حيث أشارت بعض المصادر أن سبب عملية القتل على أثر خلاف بسيط بينه وبين القوات الأمنيه مما ادى ألى تطور الخلاف بين الطرفين وقام أحد افراد القوه الأمنيه بشهر سلاحه وقتله مباشرتاً مما أودى بحياة الشاب على الفور.. وقد أثار هذا الفعل غضب العراقيين وضجت به مواقع التواصل الأجتماعي مطالبين بتنزيل أقصى العقوبات بحق المنتسب القاتل لهذا الشاب ويجب على الجهات المعنيه التحقق في الأمر والعمل على تطبيق القانون

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