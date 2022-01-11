متظاهرون غاضبون من اعتقال “ضرغام” يقطعون طريقاً وسط الناصرية

تجمع عدد من المتظاهرين مساء يوم الثلاثاء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجا على اعتقال ناشط في محافظة بابل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين الغاضبين من اعتقال ضرغام قطعوا تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية بالاطارات المحترقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية اعتقلت الناشط ضرغام ماجد في محافظة بابل لصدور مذكرة اعتقال بحقه، مؤكداً أنه يخضع حاليا للتحقيق في احد المراكز الامنية.

ولم يتضح على الفور التهم المنسوبة إلى ضرغام الذي ينشط في مجال الدعوة الى التظاهر والاحتجاج في عدد من المحافظات، رغم أنه من سكنة محافظة بابل.

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