العراق صدر مليار برميل نفط عام 2021 ويحافظ على سقف انتاجه وفق أوبك

ترجمة / حامد احمد

كشفت شركة التسويق النفطي، سومو SOMO، في معلومات لها عن الصناعة النفطية العراقية بان معدل الإنتاج الكلي للنفط بضمنها كميات انتاج إقليم كردستان قد ارتفع خلال شهر كانون الأول بنسبة 0.4‌‌% ليصل الى 4.225 مليون برميل باليوم، في وقت أشارت فيه الى ان صادرات العراق النفطية خلال عام 2021 تجاوزت المليار برميل.

واستنادا لبيانات اعلنتها شركة التسويق النفطي سومو الاثنين 10 كانون الثاني، جاء فيها بان انتاج العراق للنفط، بضمنها الكميات المنتجة من حقول نفط إقليم كردستان، بقيت ثابتة تقريبا على معدلاتها وذلك رغم ارتفاع حصة سقف انتاج العراق للنفط لهذا الشهر وفق حصص أوبك بلاص للدول الأعضاء في منظمة اوبك.

وذكرت الشركة ان معدل انتاج النفط لشهر كانون الأول ارتفع الى 4.225 مليون برميل باليوم محققا زيادة بنسبة 0.4‌‌% عن شهر تشرين الثاني الذي قبله حيث وصل الى 4.208 مليون برميل باليوم.

وكانت حصة العراق ضمن اتفاق أوبك بلاص قد تمت زيادتها في شهر كانون الأول الى 4.237 مليون برميل باليوم مقارنة بسقف انتاج شهر تشرين الثاني الذي كان بحدود 4.193 مليون برميل باليوم في وقت يستمر فيه أعضاء من أوبك ال 23 بتخفيف قيود الإنتاج لديهم بمعدل 400,000 ألف برميل باليوم.

اما حصة انتاج العراق للنفط خلال شهر كانون الثاني من العام الجديد ستكون بحدود 4.281 مليون برميل باليوم وفقا لحصة انتاج أوبك بلاص.

واستنادا لمصادر الصناعة النفطية فان العراق قد صدر خلال العام 2021 أكثر من 1 مليار برميل من النفط الخام، وان كلا من شركات ومصافي النفط الهندية والصينية كانت لها حصة الأسد من مشتريات النفط العراقي.

وقالت شركة التسويق النفطي سومو، السبت ان مجموع صادرات العراق الكلية للنفط خلال العام الماضي بلغت 1.1028 مليار برميل، مشيرة الى ان الشركات الهندية والصينية كانت من اكثر البلدان المستوردة للنفط العراقي تلتها الشركات الأميركية.

ويذكر ان 70‌‌% من النفط الخام العراقي يتم تصديره الى بلدان آسيا بضمنها الهند والصين وذلك عن طريق موانئ البصرة فيما يتم تصدير الكميات المتبقية الأخرى الى أوروبا وأميركا عن طريق خط جيهان التركي.

وأضافت الشركة بان كمية الصادرات الشهرية للنفط خلال العام 2021 بلغت بحدود 91.849 مليون برميل وذلك بمعدل تصدير يومي بلغ 2.962 مليون برميل باليوم. أما المبالغ المتحققة من عوائد بيع النفط الخام فقد بلغت بحدود 69 مليار دولار، أي بمعدل 5.749 مليار دولار شهريا وذلك عند سعر بيع 68.366 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالة بلاتس للطاقة في تقريرها بان تحالف منظمة أوبك الذي صادق في 4 كانون الثاني على زيادة أخرى بمعدل 400,000 ألف برميل باليوم بسقوف حصص انتاج شهر شباط، فانه من المقرر ان يجتمع مرة أخرى بتاريخ 2 شباط القادم لتحديد معدلات انتاج شهر آذار.

وباجتماعهم بمعدل شهري، فان أعضاء أوبك وروسيا مع حلفاء آخرين، يقومون ومنذ فترة بالتراجع التدريجي عن معدلات تقليص الإنتاج التي اقروها بعد انهيار أسعار سوق النفط في ربيع عام 2020 بسبب فائض الإنتاج في الأسواق العالمية، ويأملون بالعودة بحلول أواخر عام 2022 الى معدلات الإنتاج النفطي السابقة التي اعتادوا عليها.

واستنادا الى بيانات شركة التسويق النفطي سومو فان انتاج حقول النفط العراقية، ما عدا إقليم كردستان، ارتفع خلال شهر كانون الأول بنسبة 0.6‌‌% ليحقق زيادة بحدود 3.798 مليون برميل باليوم مقارنة بالشهر الذي قبله، في حين هبطت معدلات انتاج النفط في حقول إقليم كردستان خلال ذلك الشهر بنسبة 0.9‌‌% ليسجل معدل 427,000 برميل باليوم.

صادرات النفط الفيدرالية لشهر كانون الأول وقفت عند 3.277 مليون برميل باليوم محققة ارتفاعا هامشيا عن معدلات صادرات شهر تشرين الثاني التي كانت بحدود 3.273 مليون برميل باليوم، اما صادرات الإقليم فقد تراجعت بنسبة 0.5‌‌% الى 406,000 برميل باليوم.

كمية المستودعات النفطية الكلية للعراق وقفت عند نهاية شهر كانون الأول بحدود 49,000 ألف برميل باليوم، مقارنة بـ 9,000 آلاف برميل باليوم من مستودعات النفط عند نهاية شهر تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات سومو بان كمية الخام المحروق خلال شهر كانون الأول انخفضت الى 493,000 برميل باليوم مقارنة بمعدل 518,000 برميل باليوم خلال شهر تشرين الثاني.

– عن وكالة بلاتس

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