التربية: دوام المدارس يسير بانسيابية عالية والحديث عن عودة الإلكتروني سابق لأوانه

بغداد/ حسين حاتم

في ظل الارتفاع “المقلق” لإصابات فايروس كورونا ودخول المتحور “اوميكرون” الى العراق، طمأنت وزارة التربية بأن دوام الطلبة والتلاميذ يسير بشكل طبيعي وبانسيابية عالية، مبينة ان الحديث عن العودة للدراسة عن بعد (اونلاين) سابق لأوانه.

وانطلق العام الدراسي الجديد في 1 تشرين الثاني 2021 في المدارس كافة، حيث قررت وزارة التربية إعادة الطلبة إلى صفوف الدراسة بشكل حضوري في المدارس، مع الابقاء على التعليم الإلكتروني في تدريس بعض المواد.

ومع اقتراب موعد امتحانات نصف السنة، هيأت الوزارة القاعات الامتحانية، وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وتعفير الصفوف.

ويقول المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في حديث لـ(المدى)، إن وزارته “ومنذ بدء العام الدراسي، ملتزمة بالاجراءات الوقائية والصحية كافة من اجل حماية الملاكات التدريسية والطلبة من فايروس كورونا”.

واضاف فاروق ان “الوزارة عملت منذ بداية العام الدراسي على ان يكون للملاكات كارت اللقاح او ان يقوم الكادر بجلب مسحة اسبوعية تؤكد عدم اصابته بالفايروس”.

وتابع، ان “هناك عملا منسقا مع الفرق الصحية من وزارة الصحة بزيارة المدارس لإعطاء جرع اللقاح للطلبة وهذا يدل على حرص الوزارة على الالتزام بكل الاجراءات التي حددتها وزارة الصحة”.

ومضى المتحدث باسم وزارة التربية بالقول، “الوزارة حريصة في التعامل مع الوباء وشديدة الحرص في الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية سواء كانت الاصابات مرتفعة او منخفضة”.

واشار الى ان “التوجيهات مستمرة بالالتزام بكل الاجراءات من حيث تهيئة القاعات الامتحانية والتعفير”.

وبين فاروق، ان “دوام المدارس يسير بانسيابية عالية”، مشيرا الى ان “وزارة التربية مرتبطة بقرارات حكومية مثلها مثل أية وزارة أخرى، وفي حال وجود طارئ فالجميع ملزم بتلك الاجراءات”.

وعن امكانية العودة الى التعليم الالكتروني الشامل او اغلاق المدارس يوضح المتحدث باسم الوزارة، ان “الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه كونه يتسبب بتشتيت الطلبة وارباك المجتمع”، داعيا الى “اخذ الاخبار من المواقع الرسمية للوزارة وعدم المضي خلف الصفحات الوهمية التي تحاول تشويش الطلبة”.

بدورها، تقول عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في حديث لـ(المدى)، انه “من خلال الموقف الوبائي نلاحظ استمرار الارتفاع بنسب الحالات الموجبة مما ينذر ببداية موجة جديدة قد تكون الاقسى من الموجات السابقة”.

واضافت فلاح، “مهما كانت شدة الفايروس والمتحور، فإن السلاح الوحيد القادر على مواجهته هو أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

واشارت الى ان “نسبة الملقحين بالجرعة الاولى وصلت الى اكثر من 29%، مقابل 20% للجرعة الثانية من الفئات المستهدفة”.

ولفتت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة إلى ان “الاقبال على منافذ التلقيح ما زال دون المستوى المطلوب، والوزارة تسعى للوصول الى المناعة المجتمعية لتقليل تأثير اية موجة مقبلة”.

وتابعت فلاح، ان “الفرق الصحية الجوالة ما زالت مستمرة في المدارس والمعاهد والكليات بكثافة عالية لمتابعة الاجراءات الوقائية والصحية”.

يذكر ان وزارة الصحة أعلنت تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في دهوك لوافدين من الخارج، فضلاً عن حالات أخرى لأجانب في بغداد، ودعت إلى زيادة الاجراءات الوقائية، فيما لوحت بالعودة إلى الاجراءات المشددة.

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