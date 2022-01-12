الاسم : محمود مظفر كامل

المرحلة: الثالثة

أستاذ المادة:د. واثق

إن مفهوم التنمر الإلكتروني هو عبارة عن سلوك غير مرغوب فيه أو عدواني يقوم عن طريق استغلال شبكة الانترنت، حيث يتم استخدام شبكة الإنترنت من أجل إلحاق الأذى بالآخرين والإساءة لهم، وذلك الأمر يتم عن طريق نشر أو مشاركة صور أو أي محتوى سلبي أو ضار يخص شخص أو فئة معينة بقصد الإساءة، ويعتبر هذا الأمر من أكثر الأمور التي تعرض الكثير من الأشخاص المستخدمين لشبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي إلى قدر كبير من الإحراج أو الإهانة، كما أن التنمر الإلكتروني قد يصل في بعض الأحيان إلى التهديد والتوعد، حيث يتم استغلال الكثير من الأشخاص وابتزازهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك الكثير من المواقع التي يحدث عليها التنمر

الإلكتروني والتي من أهمها مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة والتي تتضمن تويتر، فيسبوك، انستجرام، وياهو، وجيميل وسناب شات، حيث أن هذه المواقع هي الأكثر استخداماً، والتي تكثر عليها احتمالية التعرض للتهديد أو ما يعرف بالتنمر الإلكتروني. محتويات المقال [ عرض ] أنواع التنمر الإلكتروني لا شك أن هناك عدة أنواع من التنمر الإلكتروني، حيث أنه يتم استخدام عدة طرق من أجل إلحاق الأذى بالآخرين أو التعرض لهم أو مضايقتهم بأي شكل من الأشكال، أو حتى استغلالهم في الكثير من الأحيان وإلحاق الكثير من الأذى لهم، ومن أهم هذه الأنواع ما يأتي: شاهد أيضًا: بحث عن التنمر المدرسي المضايقة تعتبر المضايقة من أول أنواع التنمر الإلكتروني، حيث يتعرض فئة كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكثير من المضايقات، والتي منها أن يتم إرسال الكثير من الرسائل المزعجة والغير مهذبة والمهينة في الكثير من الأحيان من قبل المتنمرين، أو حتى كتابة تعليقات غير مهذبة أو مهينة على أحد المنشورات الخاصة بشخص معين، ويعتبر هذا النوع من التنمر الإلكتروني من أكثر الأنواع المنتشرة. تشويه السمعة هناك نوع آخر من التنمر الإلكتروني والذي يؤذي فئة كبيرة من الأشخاص بشكل كبير، حيث يقوم المتنمرون بإرسال أو نشر أو مشاركة معلومات

مزيفة أو مشاركة شائعات أو صور تخصه من أجل التنمر والسخرية، ويعد هذا النوع أيضاً من أنواع التنمر الإلكتروني المنتشرة والتي لها أثر سلبي كبير على فئات كثيرة من الناس. انتحال الهوية إن من أهم أنواع التنمر الالكتروني هو انتحال الهوية الخاصة بشخص معين من خلال اختراق الحساب الخاص به ومن ثم استغلال الحساب الخاص به وإرسال أشياء مزعجة للآخرين أو استغلال الحساب الخاص به بأي شكل من الأشكال، حيث أن هذا النوع من التنمر الإلكتروني يعتبر من أكثر الأنواع التي تسبب الكثير من الأذى للشخص. الانتقاد إن هناك نوع من أنواع التنمر الإلكتروني يكون على هيئة انتقاد، ويكون التنمر الإلكتروني في هذه الحالة عبارة عن التحدث مع الأشخاص الآخرين بنوع من الإهانة أو التكبر أو التطرف، ويعتبر هذا الأمر من أكثر الأمور المزعجة التي يواجهها العديد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أنه لا يخلو أي حساب شخصي من التعليقات السلبية أو المضايقات من قبل الأشخاص المتنمرين الذين يقومون بهذه الأمور المزعجة بهدف الاستمتاع برؤية الأشخاص الآخرين يشعرون بالأذى، ويعتبر هذا النوع من التنمر من أكثر الأنواع المزعجة التي يجب التخلص منها. مقالات قد تعجبك: مفهوم الغش في الامتحان خاتمة عن الغش في الامتحان مقدمة عن الغش الخداع لا

شك أن الخداع يعتبر من أكثر الأمور السيئة التي قد يواجهها العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تعتبر نوع من أنواع التنمر الالكتروني الذي يتعرض له العديد من الأشخاص، حيث يقوم بعض المتنمرون بخداع أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على صور أو محتوى خاص بهم ومن ثم نشرها. شاهد أيضًا: ما هو التنمر؟ أسبابه وطرق علاجه احصائيات واستطلاعات التنمر الإلكتروني إن الدراسات والاستطلاعات تشير إلى أن أكثر من ثمانين بالمائة من المراهقين وأكثر من خمسين بالمائة من الأطفال الذين يطالعون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قد عانوا من التنمر الإلكتروني بأحد أنواعه، والتي من أهمها التعليقات المزعجة والسلبية والشائعات التي ليس لها أساس من الصحة، والذي بالطبع يؤثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية والعقلية، حيث أنه قد ثبت أن الأطفال الذين يتعرضون للتنمر الالكتروني هم الاكثر عرضة إلى الانحدار في المستوى الدراسي وتعاطى الكحوليات أو المخدرات فيما بعد وتدني احترام الذات والكثير من الأمور المأساوية التي من الممكن أن تصل بهم في بعض الأحيان إلى الانتحار، وهنا نصل إلى أكثر الأمور الخطيرة التي قد يتسبب بها التنمر الإلكتروني، حيث أن تفشي هذا النوع من التنمر يعتبر من أكثر الأمور الخطيرة التي يجب الحد

منها على الفور، وذلك لتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمعات.

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