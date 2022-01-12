بعد ارتفاع إصابات كورونا.. الصحة: العراق على أعتاب موجة جديدة

تخطت إصابات جائحة كورونا خلال اليومين الأخيرين، لأول مرة في العام 2022 عتبة الـ1300 إصابة، بعد ان شهد العراق موقفا وبائيا منخفضا لاكثر من شهر.

وجاء ارتفاع الإصابات تزامنا مع دخول المتحور اوميكرون الى العراق الأسبوع الماضي، مما ينذر ببداية موجة وبائية جديدة، بحسب وزارة الصحة.

وتقول عضوة الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في حديث لـ(المدى)، إنه “من خلال الموقف الوبائي نلاحظ زيادة تدريجية مستمرة وملحوظة بأعداد الاصابات وزيادة الحالات الموجبة مما ينذر ببداية موجة جديدة”.

وأضافت أن “هذا ما حذرت منه وزارة الصحة في جميع بياناتها السابقة والحالية حول اهمية وخطورة الوضع الوبائي سواء عالميا او محليا في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتهاون بأخذ اللقاح”.

وأكدت فلاح، “ضرورة اخذ اللقاحات المضادة للفايروس”، لافتة الى ان “اللقاح ساهم بشكل كبير من تقليل اعداد اصابات الداخلين الى المستشفيات بالحالات الشديدة والحرجة وخروجنا من الموجة الثالثة”.

بدوره، يقول عميد المعهد الأمريكي للدراسات البيولوجية حيدر معتز في حديث لـ(المدى)، إن “ارتفاع إصابات جائحة كورونا خلال اليومين الأخيرين جاء إثر دخول المتحور اوميكرون الى مناطق عدة في العراق مما دهور الموقف الوبائي”، متوقعا “تفشي السلالة الجديدة في حال تجاهل الاجراءات الوقائية”.

وأضاف معتز، ان “اعراض المتحور الجديد من فايروس كورونا (اوميكرون) مشابهة في اغلبها لأعراض الإنفلونزا العادية مما يثير الشكوك بالاصابة”.

وشدد على “الالتزام بالإجراءات الوقائية”، داعيا الى “اخذ التطيعم المضاد للفايروس لغاية الوصول الى نسبة تفوق الـ50% من اجل الوصول الى المناعة المجتمعية والسيطرة على المتحورات الجديدة”.

وأضاف عميد المعهد الأمريكي للدراسات البيولوجية، ان “متحور اوميكرون يتميز عن باقي المتحورات بسرعة الانتشار”، مستدركا بأن “الفايروس عانى العديد من التغيرات والطفرات”.

وسجلت وزارة الصحة، امس الثلاثاء، 1610 إصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكانت قد سجلت الاثنين الماضي 1368 إصابة.

وبحسب آخر موقف وبائي لوزارة الصحة فإن العدد الكلي للمصابين بفايروس كورونا بلغ 2100518 شخصاً، مقابل 24220 وفاة، منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

اما عدد الذين اكتسبوا الشفاء من كورونا فقد بلغ 2068076 شخصاً، منذ ظهور الفايروس حتى الآن.

ووفق الموقف الوبائي، فإن العدد التراكمي للملقحين ضد الفايروس وصل الى 8735596 شخصاً في انحاء العراق، بعد تلقّي 66924 شخصاً آخرين للقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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